Spagna: inaugurata a Madrid la XXI Settimana della lingua italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aa distanza di 700 anni dalla sua morte, la figura di Dante continua ad essere profondamente attuale e ad affascinare i lettori contemporanei. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, intervenuto in un videomessaggio alla conferenza "La modernità di Dante" presso l'Università Complutense di Madrid, a cui hanno preso parte trenta tra i maggiori specialisti mondiali dell'opera del Sommo Poeta. "Non vi è miglior ambasciatore del nostro Paese che il grande Dante: da secoli, un ponte tra le nostre lingue e le nostre culture. La partecipazione di un vasto pubblico e di insigni studiosi rappresenta un'eloquente testimonianza della volontà di sviluppare ulteriormente l'amicizia tra Italia e Spagna, attraverso la promozione dell'amore per la lingua e la letteratura italiana", ha detto il diplomatico. La ventunesima edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo dedicata a "Dante, l'italiano" a Madrid si è inserita quest'anno nell'ambito dell'iniziativa "Madrid, ciudad dantesca" che ha visto la realizzazione di oltre trenta attività tra mostre, convegni, traduzioni, spettacoli musicali e teatrali, letture dantesche con il patrocinio dell'ambasciata d'Italia a Madrid e del Comitato nazionale "Dante 2021" per la celebrazione dei 700 anni e il coinvolgimento delle più prestigiose Università e delle associazioni di dantisti spagnoli. In Spagna sono quasi 10 mila gli studenti che frequentano circa trenta corsi universitari di lingua italiana, e il dato è in costante crescita. (Spm)