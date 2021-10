Bosnia-Usa: inviato per i Balcani Escobar, integrazione Ue il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione della regione dei Balcani occidentali all'Unione europea dovrebbe essere completata "il prima possibile". Lo ha dichiarato l'inviato degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, in un colloquio auto oggi con il presidente di turno della Bosnia Erzegovina, Zeljko Komsic. Secondo quanto riferisce il sito bosniaco "Klix", Escobar ha sottolineato che le popolazioni dei Balcani occidentali sono collegate all'Europa in termini economici e culturali. L'inviato Usa ha inoltre espresso pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina, osservando che non esiste alcuna possibilità costituzionale per la secessione di un'entità. Escobar ha dunque condannato l'annuncio di determinate azioni da parte dell'esponente serbo della presidenza tripartita, Milorad Dodik, che vanno in direzione opposta all'unità del Paese. Komsic ha affermato che non "cadrà preda delle provocazioni di Dodik", insistendo sull'importanza della risposta delle istituzioni e della Procura della Bosnia Erzegovina in tal senso. (segue) (Seb)