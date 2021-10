Bosnia-Usa: inviato per i Balcani Escobar, integrazione Ue il prima possibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri lo stesso Komsic ha dichiarato che le autorità della Bosnia Erzegovina stanno prendendo in considerazione la possibilità di denunciare penalmente il ministro della Salute della Repubblica Srpska (entità serba del Paese), Alen Seranic. "E' stata presa in considerazione la possibilità di intentare un'azione penale contro il ministro della Salute del governo della Repubblica Srpska, Alen Seranic, per aver tentato di estromettere illegalmente l'Agenzia statale per il farmaco e aver costituito un'istituzione parallela sotto forma di Agenzia dell'entità serba", ha dichiarato Komsic all'emittente "N1". Si è tenuta ieri a Banja Luka la seduta straordinaria dell'Assemblea nazionale dell'entità serba per esaminare la legge sui medicinali e dispositivi medici della Repubblica Srpska. Il disegno di legge presentato dal governo locale prevede la formazione di una propria Agenzia del farmaco. Con la proposta il governo della Repubblica Srpska vorrebbe trasferire all'entità le competenze sul proprio territorio finora di pertinenza dell'Agenzia del farmaco nazionale della Bosnia Erzegovina. (segue) (Seb)