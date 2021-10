Bosnia-Usa: inviato per i Balcani Escobar, integrazione Ue il prima possibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta della prima di una serie di competenze che le autorità dell'entità stanno cercando di assumere su di sé sottraendole allo Stato centrale, comprese quelle nei settori di sicurezza e giustizia. Gli annunci fatti in tal senso dall'esponente serbo della presidenza tripartita, Milorad Dodik, hanno provocato la reazione dell'esponente musulmano, Sefik Dzaferovic, che ha definito la situazione attuale "la crisi più pericolosa" dalla firma degli Accordi di Dayton. Secondo Dzaferovic sono già in corso "dei passi concreti per distruggere le istituzioni della Bosnia Erzegovina", violando così gravemente la sovranità dello Stato e minacciandone apertamente l'integrità territoriale. "Credo che le istituzioni della Bosnia Erzegovina forniranno una risposta a tutte queste sfide, che proteggeranno la sovranità del Paese e la sua integrità territoriale. Intendo anche la comunità internazionale, perché è in un certo senso un'istituzione della Bosnia Erzegovina, parte integrante dell'accordo di Dayton. (I rappresentanti della comunità internazionale) hanno i loro obblighi qui", ha affermato Dzaferovic. (Seb)