Italia-Azerbaigian: senatore Lucidi, Paesi complementari e collaborazione sinergica

- L’Azerbaigian celebra 30 anni d’indipendenza non solo politica ma anche “geopolitica”, in quanto il Paese è un esempio per come ha saputo capitalizzare le sue risorse. Lo ha dichiarato il senatore Stefano Lucidi, presidente del gruppo di amicizia interparlamentare Italia-Azerbaigian nel suo intervento all'evento per il 30mo anniversario del ripristino dell'indipendenza dell'Azerbaigian organizzato alla sala caduti di Nassiriya del Senato. Lucidi ha sottolineato gli intensi legami commerciali tra i due Paesi, in particolare citando il dato del 20 per cento dell’import italiano che è diretto verso l’Azerbaigian e l’interscambio annuale pari a 5 miliardi di euro. Come evidenziato dal senatore, inoltre, l’Azerbaigian conta per il 90 per cento degli interscambi italiani con l’area euroasiatica. Il senatore ha definito quindi Italia e Azerbaigian “Paesi complementari” i quali hanno una collaborazione “sinergica” e "reciprocamente vantaggiosa". Lucidi ha poi parlato dell’importanza della diversificazione perseguita dall’Azerbaigian per lo sviluppo della sua economia. “Un esempio che l’Italia dovrebbe seguire è la nuova area di libero scambio che sta sorgendo a Baku”, ha concluso Lucidi. (Res)