Italia-Slovenia: Pahor, con Mattarella il momento più vissuto della mia carriera politica

La stretta di mano con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella visita a Basovizza e Trieste è stata per l'omologo sloveno, Borut Pahor, il momento "più vissuto e più emozionante" della sua carriera politica. Lo ha dichiarato lo stesso Pahor in occasione della visita odierna, insieme a Mattarella, per celebrare l'assegnazione congiunta allo stesso comune del Friuli Venezia Giulia e a Nova Gorica del titolo di Capitale europea della cultura 2025. "L'evento odierno, denso di preziose e nobili emozioni, mi ha profondamente colpito. Sono colpito da questo incontro pieno di speranza, fiducia e fede sincera in un futuro migliore e comune", ha detto oggi Pahor ricordando al contempo l'ultimo incontro avvenuto con Mattarella l'anno scorso. "Egregio presidente, caro Sergio, l'anno scorso a Basovizza e a Trieste ci siamo rivolti mano nella mano al nostro doloroso passato. Questa nostra stretta di mano è stata per me il momento più vissuto ed emozionante di tutta la mia lunga carriera politica. In sé, questo gesto racchiudeva tutto ciò in cui credo: pace, riconciliazione, convivenza, amicizia, buon vicinato, dialogo, collaborazione, cooperazione e comune spirito europeo. Eravamo lì, in piedi, senza proferire parola, eppure siamo riusciti a dire tutto", ha detto Pahor nella cerimonia odierna.