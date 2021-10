Speciale infrastrutture: Expo Dubai, il Lazio presenta le nuove sfide della Space Economy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal monitoraggio ambientale all’agricoltura di precisione, dalla gestione delle emergenze naturali alla protezione delle infrastrutture strategiche alla telemedicina. Il Lazio – la regione italiana che ha Roma come capoluogo – presenterà a Expo Dubai “Space Capital 2022, le nuove sfide della Space Economy”, un Forum dedicato alla terra che ospita una filiera produttiva completa dell'industria spaziale e adotta un modello di innovazione capace di interpretare la grande avventura tecnologica, immaginando soluzioni volte a migliorare la vita sulla Terra. L'incontro internazionale prenderà il via con la presentazione di “Colleferro Città dello Spazio 2022”. Il prossimo anno, infatti, la città laziale avrà la presidenza della Community of Ariane Cities, l'Associazione europea delle città spaziali fondata nel 1988. Il Forum sarà anche l'occasione per ripercorrere la storia della città di Colleferro che, pur mantenendo una vocazione industriale, guarda oggi al futuro in un'ottica di sviluppo sostenibile, attraverso un programma di rigenerazione urbana e nuove occasioni di formazione per attrarre giovani talenti. Verranno inoltre affrontati temi legati ai programmi di attività previsti per quest'anno di presidenza italiana, coinvolgendo anche i rappresentanti dell'Area metropolitana di Bordeaux, da cui Colleferro riceverà il testimone a fine 2021. (Com)