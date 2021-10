Libia: ministro Esteri Dendias, Grecia è di nuovo presente nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia è di nuovo presente in Libia. Lo scrive il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, sul suo account Twitter personale da Tripoli, dove sta partecipando alla Conferenza internazionale per la stabilizzazione della Libia in corso a Tripoli. "Una bandiera greca per le strade di Tripoli, dove parteciperò all'iniziativa di stabilizzazione della Libia", afferma il capo della diplomazia. Dendias è stato invitato dall'omologa libica, Najla El Mangoush. "La Grecia torna a questo processo per aiutare, senza il minimo ripensamento. Per contribuire a creare una situazione che migliori la vita quotidiana del popolo libico, la società libica e il ritorno alla normalità", ha spiegato Dendias nel corso delle dichiarazioni alla stampa greca da Tripoli. "Ecco perché c'è un calendario, con le azioni necessarie: lo svolgimento di libere elezioni e, in secondo luogo, il ritiro dei mercenari e delle truppe straniere dalla Libia. C'è una strada lunga e difficile davanti a noi, ma oggi è stato fatto un passo in avanti", ha proseguito il capo della diplomazia di Atene.(Gra)