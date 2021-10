Legge Bilancio: Salvini, mio obiettivo è andare da Draghi con FI e Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho raccontato quanto deciso ieri dal centrodestra. Quindi, di lavorare insieme, anche in manovra di bilancio, sia in maggioranza che in opposizione. Il mio obiettivo è di andare insieme da Draghi, tutti e tre i partiti, maggioranza e opposizione, per un'idea di Italiafondata sullo sviluppo, lavoro e taglio delle tasse". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine della riunione con i parlamentari leghisti. "La sconfitta delle amministrative - ha aggiunto il leader del Carroccio - ci dice che la divisione e la litigiosità non premia". (Rin)