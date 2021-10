Polonia: Orban, contro Varsavia è in corso una “caccia alle streghe”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Europa contro la Polonia è in corso una “caccia alle streghe”. Lo ha dichiarato il premier dell'Ungheria, Viktor Orban, al suo arrivo alla riunione del Consiglio europeo. L’Unione europea, ha detto il capo del governo di Budapest, “ha la primazia laddove ha competenze”, ma quello che sta succedendo è che “le istituzioni europee aggirano i diritti dei Parlamenti e dei governi nazionali e modificano i trattati senza avere un’autorità legittima per farlo”. Laddove i Paesi membri dell’Ue non hanno delegato alla stessa il compito di legiferare “la legge nazionale ha il primato”. (Beb)