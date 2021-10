Energia: Spagna, Iberdrola non aumenterà prezzi se ci sarà ritiro decreto elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola, principale società energetica della Spagna, si è impegnata a non variare i prezzi dell'elettricità per l'industria in modo che l'aumento del costo del gas naturale non influisca sulla sua competitività purchè il governo ritiri il decreto che ha tagliato i profitti straordinari delle aziende elettriche. Secondo il quotidiano "El Mundo", Iberdrola ha deciso di compiere questo passo dopo aver notato che c'è la volontà dell'esecutivo di apportare delle correzioni per giungere ad un accordo. La compagnia elettrica sostiene che la sua politica finora è stata quella di contenere i prezzi il più possibile, con un risparmio stimato di 2 miliardi di euro per l'industria spagnola, cercando di mantenere i prezzi concordati con l'industria nonostante l'aumento dei costi dell'elettricità. Iberdrola ha sottolineato in diverse occasioni che le compagnie elettriche "non hanno beneficiato in alcun modo dell'aumento dei prezzi" e che al contrario "hanno sostenuto i costi esorbitanti del prezzo del gas naturale". A tal proposito, l'azienda ha invitato il governo "a capire che la produzione non deve essere tassata in un momento così delicato, soprattutto dopo aver verificato che non ci sono stati profitti straordinari". Iberdrola ha spiegato che già contribuisce con 3,7 miliardi di euro in tasse e che crea 85 mila posti di lavoro in Spagna, oltre ad aver pianificato di investire 150 miliardi di euro entro il 2030 per la decarbonizzazione del Paese. (Spm)