India: proteste Uttar Pradesh, Corte suprema critica Stato per lentezza indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema dell’India ha chiesto al governo dello Stato dell’Uttar Pradesh di dissipare il dubbio che stia procedendo con lentezza nell’accertamento dei fatti avvenuti il 3 ottobre a Tikunia nel distretto di Lakhimpur Kheri, dove una protesta di agricoltori si è conclusa con otto vittime. La Corte, che ha chiesto al governo statale un rapporto dettagliato sulle indagini, ha tenuto un’udienza ieri e osservato che non sono ancora state registrate le testimonianze di 40 testimoni su 44. “Pensiamo che stiate trascinando i piedi. Quindi, per favore, dissipate questa impressione”, ha affermato il giudice Hima Kohli mentre il giudice capo, Nuthalapati Venkata Ramana, ha aggiunto che non può essere “una storia senza fine”. L’avvocato Haresh Salve, in rappresentanza dello Stato, ha fatto presente che ci sono state delle festività e ha chiesto un’altra settimana di tempo. il caso è stato aggiornato al 26 ottobre. Il 3 ottobre a Tikunia era stata organizzata una protesta contro le tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate un anno fa, in concomitanza con una visita del vicecapo del governo statale, Keshav Prasad Maurya, e del sottosegretario all’Interno del governo centrale Ajay Kumar Mishra Teni. Quattro agricoltori che manifestavano sono morti investiti da due auto e altre quattro persone nelle violenze esplose dopo il presunto incidente. In relazione all’accaduto sono stati effettuati sei arresti. Tra gli arrestati c’è anche Ashish Mishra, figlio del sottosegretario, sospettato di essere alla guida o comunque a bordo di una delle due auto. (segue) (Inn)