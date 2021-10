India: proteste Uttar Pradesh, Corte suprema critica Stato per lentezza indagini (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo dicembre i delegati sindacali e quelli governativi si sono incontrati undici volte, l’ultima il 22 gennaio, senza arrivare a un accordo. Gli agricoltori, che temono di perdere potere contrattuale e di essere costretti ad abbassare i prezzi, chiedono l’abrogazione delle leggi, mentre l’esecutivo è disposto a concedere emendamenti. La questione è finita anche davanti alla Corte suprema che il 12 gennaio ha sospeso l’attuazione delle tre leggi e ha istituito un comitato incaricato di ascoltare le parti e formulare raccomandazioni. Nel frattempo la contestazione è stata portata avanti con scioperi e altre iniziative. Il 26 gennaio, giorno della Festa della Repubblica, la marcia dei trattori è degenerata nel caos. La battaglia si è accesa anche sui social network, con un’eco internazionale. La polizia di Nuova Delhi, oltre alle indagini e agli arresti per le violenze nella capitale, ha avviato inchieste sull’istigazione delle violenze attraverso Twitter, in particolare per un “toolkit”, un documento condiviso contenente indicazioni per la mobilitazione degli agricoltori. (Inn)