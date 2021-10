Legge Bilancio: Pesco (M5s), studiare incentivi su risparmio privato e crediti garantiti dallo Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa complicata fase di uscita dalla pandemia dobbiamo interrogarci sulle modalità più virtuose per convogliare il risparmio privato anche verso le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, naturalmente con tutte le dovute garanzie". Lo comunica in una nota Daniele Pesco (M5s), presidente della Commissione bilancio del Senato. "In questa direzione riteniamo, in vista della legge di Bilancio, che si possa puntare su un ampio ventaglio di strumenti diretti e indiretti di finanziamento, come i social bond, il social lending, il crowdfunding, il tutto accompagnato da incentivi fiscali e rigorosi controlli. Allo stesso tempo - spiega - dobbiamo prevedere meccanismi per evitare una sorta di effetto bolla sulla mole di crediti bancari garantiti dallo Stato tramite il Fondo centrale di garanzia, Mcc e Sace. Nel rispetto delle regole Ue del temporary framework, si potrebbe abbassare il rischio dello Stato favorendo il passaggio dei crediti garantiti e vantati dalle banche a veicoli dedicati a una gestione del credito più vicina alle esigenze delle aziende in difficoltà. Fornendo ulteriore liquidità alle imprese virtuose e meritevoli si otterrebbero vantaggi di portata pari all'allungamento dei tempi di rientro, oggi impediti dalle regole europee. La base da cui partire rimane comunque un'attenta valutazione della solidità delle imprese al fine di identificare una certezza di sviluppo e rientro dei finanziamenti ricevuti", conclude. (Com)