Sanità: Fontana, noi continuiamo a lavorare su riforma, opposizione creare problemi dal nulla

- Per il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, "bisogna fare cose" sotto il punto di vista della riforma sanitaria. Lo ha detto oggi, a margine della presentazione del nuovo pacchetto per le misure lombarde, tenutasi oggi a Palazzo Lombardia. "Ieri durante il convegno a cui ho partecipato è emerso che nessuna regione ha una sanità territoriale, che quelle più avanzate hanno qualche prototipo che però non funziona - ha proseguito Fontana -. Io capisco che le opposizioni debbano creare dei problemi dal nulla per avere un motivo difarsi vedere, ma mi sembrano i soliti slogan che poi sostanzialmente non trovano un sottofondo concreto. Noi continuiamo a lavorare". (Rem)