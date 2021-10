Usa: comitato di supervisione critica Facebook su trasparenza nella moderazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del digitale Facebook non è stato trasparente sulla moderazione degli utenti di alto profilo attivi sulla piattaforma social. Lo sostiene il suo comitato di supervisione indipendente in un rapporto pubblicato quest’oggi. L’azienda, secondo il documento, “non è riuscita a consegnare informazioni complete su come tratta i contenuti di un grande numero di utenti importanti”, e finora “ha compiuto le sue scelte di moderazione utilizzando regole a parte, diverse da quelle applicate ai normali utenti”. Il riferimento è in particolare alla decisione di bandire l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla piattaforma, annunciata la scorsa primavera, senza il ricorso alla normale politica dei “controlli incrociati” generalmente utilizzata per la moderazione degli utenti base. Secondo il comitato, a tale proposito, la risposta “ambigua e poco dettagliata” fornita alla richiesta di una maggiore trasparenza è da considerare “inaccettabile”.(Nys)