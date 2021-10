Polonia: premier Lussemburgo, sanzioni siano ultima soluzione, partiamo dal dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lussemburgo sostiene il dialogo fra Polonia e istituzioni europee per risolvere le questioni relative alle presunte violazioni dello stato di diritto da parte di Varsavia. Lo ha detto il premier lussemburghese Xavier Bettel prima dell’inizio dei lavori del Consiglio europeo. Bettel ha detto che sarebbe "un peccato se le persone si arrendessero solo quando ci sono soldi in gioco. L'Europa è anche valori e regole (...) e se tutto funziona solo con i soldi, allora penso che abbiamo anche un problema morale", ha detto il premier lussemburghese. Eventuali sanzioni, come il blocco dell’erogazione dei fondi comunitari, “sono l’ultima opzione, ma prima vorremmo dialogare e trovare soluzioni insieme, lavorare insieme nella giusta direzione e non parlare subito di sanzioni o meno soldi". (Beb)