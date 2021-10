Clima: "Bbc", lobbying di alcuni Paesi per ridurre richieste Onu su combustibili fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arabia Saudita, Giappone e Australia starebbero facendo lobbying nelle Nazioni Unite per alleviare le richieste di eliminare rapidamente i combustibili fossili dai rispetti settori industriali. E' quanto rivela l'emittente televisiva britannica "Bbc" che ha intercettato dei documenti dai quali trapela anche la negligenza dei Paesi più ricchi a voler finanziare gli Stati più poveri per passare a tecnologie più verdi. I documenti consistono in più di 32 mila osservazioni inviate da governi, aziende e altre parti interessate pervenute al team di esperti che sta redigendo un rapporto delle Nazioni Unite volto a raccogliere delle prove scientifiche su come affrontare il cambiamento climatico. Queste informazioni arrivano a meno di una settimana dall'inizio della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà a Glasgow dal primo al 12 novembre (Cop26), in cui l'Onu chiederà ai governi di prendere impegni per rallentare il cambiamento climatico e portare il riscaldamento globale ad una temperatura di 1,5 gradi. (Rel)