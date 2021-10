Vaticano: Papa sull'inquinamento, non abbiate paura di denunciare l'illegalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel messaggio alla 49ma Settimana Sociale dei Cattolici Italiani sul tema "Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. Tutto è connesso", Papa Francesco parlando di inquinamento invita a non aver paura di denunciare e contrastare le illegalità. Bergoglio afferma che il Pianeta che speriamo è "quello dove la cultura del dialogo e della pace fecondino un giorno nuovo, dove il lavoro conferisca dignità alla persona e custodisca il creato, dove mondi culturalmente distanti convergano, animati dalla comune preoccupazione per il bene comune". Il Pontefice parla delle tante persone che incrociano le nostre esistenze mentre si trovano nella disperazione. "Sono volti e storie che ci interpellano: non possiamo rimanere nell'indifferenza. Questi nostri fratelli e sorelle sono crocifissi che attendono la risurrezione". L'indifferenza è da rifuggire anche nei confronti del nostro Pianeta: "Quanto sarebbe bello – prosegue il Papa – che nei territori maggiormente segnati dall'inquinamento e dal degrado i cristiani non si limitino a denunciare, ma assumano la responsabilità di creare reti di riscatto". "Talvolta – spiega Bergoglio – prevalgono la paura e il silenzio, che finiscono per favorire l'agire dei lupi del malaffare e dell'interesse individuale. Non abbiamo paura di denunciare e contrastare l'illegalità, ma non abbiamo timore soprattutto di seminare il bene!". Il grido dei poveri e quello della Terra ci obbligano a una svolta che, conclude il Papa, "verrà solo se sapremo formare le coscienze a non cercare soluzioni facili a tutela di chi è già garantito, ma a proporre processi di cambiamento duraturi, a beneficio delle giovani generazioni. Tale conversione, volta a un'ecologia sociale, può alimentare questo tempo che è stato definito "di transizione ecologica", dove le scelte da compiere non possono essere solo frutto di nuove scoperte tecnologiche, ma anche di rinnovati modelli sociali". (Civ)