Expo 2020: Dolce&Gabbana con il Padiglione Italia, una celebrazione del “belle e ben fatto” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno di Dolce&Gabbana ad Expo 2020 Dubai prosegue con un'altra iniziativa che coinvolge i giovani del team di Volontari del Padiglione Italia: la casa di moda ha infatti disegnato e realizzato le divise per i 60 studenti provenienti dalle Università italiane che accompagneranno i visitatori lungo il percorso espositivo. “Con la partecipazione al Padiglione Italia di Expo 2020 Dubai, Dolce&Gabbana contribuisce a un racconto collettivo che dà voce al patrimonio culturale e allo sguardo rivolto al futuro da sempre parte dell'anima italiana: una grande celebrazione del Made in Italy nel mondo e del lavoro artigianale come mezzo per nobilitare il talento umano”, conclude il comunicato. (Res)