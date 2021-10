El Salvador: parlamento approva decreto che vieta manifestazioni per motivi sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento di El Salvador ha approvato un decreto che proibisce fino all’8 dicembre assembramenti di persone non vaccinate contro il Covid-19. La misura, riferisce la stampa salvadoregna, prevede per chi convoca, promuove e organizza manifestazioni di questo tipo pene pecuniarie e il carcere da 1 a tre anni. L’iniziativa arriva a pochi giorni dalle manifestazioni di protesta antigovernative registrate nelle scorse settimane. Le ultime, in ordine di tempo, si sono verificate il 17 ottobre. I partecipanti hanno manifestato, tra le altre cose, contro la recente riforma giudiziaria, che prevede le dimissioni di giudici e magistrati del Salvador che abbiano compiuto 60 anni o 30 anni di servizio, e l’imposizione del bitcoin. Il sito di informazione "elsalvador.com" ha ripreso alcuni degli slogan più popolari della piazza: "Niente più corruzione!”, “No alla persecuzione politica ”,“ No alla legge sul bitcoin ”e” No alla dittatura”. Si tratta della quarta manifestazione di protesta da inizio settembre. (segue) (Mec)