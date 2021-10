El Salvador: parlamento approva decreto che vieta manifestazioni per motivi sanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sul pensionamento anticipato dei giudici è solo una delle tante azioni del governo di El Salvador finite nel mirino delle opposizioni interne e di parte della comunità internazionale. Il provvedimento è stato approvato grazie alla solida maggioranza di cui il presidente gode nell'Assemblea nazionale, dopo le elezioni legislative di febbraio. La stessa che nella prima seduta, celebrata a maggio, aveva approvato la destituzione dei cinque magistrati della sezione costituzionale della Corte suprema e del procuratore generale, Raul Melara. I giudici destituiti erano finiti nel mirino delle critiche del governo soprattutto per alcune decisioni adottate nel corso della pandemia di coronavirus. In particolare veniva loro rimproverata come non corretta la bocciatura di decreti presidenziali che mettevano forti freni alla circolazione e alle attività economiche. Quanto al procuratore generale Melara, sostituito con Rodolfo Delgado, l'Assemblea, in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter ufficiale, aveva spiegato che la sua rimozione era legata al suo "dimostrato" legame con il partito di opposizione Arena. (segue) (Mec)