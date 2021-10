El Salvador: parlamento approva decreto che vieta manifestazioni per motivi sanitari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le varie decisioni hanno suscitato più di una reazione contraria. Gli Usa hanno iscritto cinque magistrati della Camera costituzionale della Corte suprema di El Salvador nella lista di persone indesiderate nel Paese per aver danneggiato la democrazia e ostacolato indagini sulla corruzione. Una decisione che mira "a sostenere la popolazione dell'America centrale settentrionale rafforzando la democrazia, lo stato di diritto e la responsabilità, che sono le chiavi per un futuro migliore" ai sensi della legge sul "Coinvolgimento rafforzato nel Triangolo Nord" (Northern Triangle Enhanced Engagement Act). L'elenco include Elsy Dueñas De Aviles, Oscar Alberto López Jerez, Hector Nahun Martinez Garcia, Jose Angel Perez Chacon e Luis Javier Suárez Magaña, attuali magistrati della Camera costituzionale della Corte suprema accusati di "aver accettato la nomina alla Corte direttamente da parte dell'Assemblea legislativa contravvenendo alla costituzione salvadoregna". Da tempo peraltro il presidente Bukele anima una polemica in protesta contro le censure che la comunità internazionale formula contro le sue azioni di governo. Sempre molto attivo sui social, il presidente, ha cambiato la sua biografia su Twitter definendosi prima "dittatore di El Salvador", quindi "il dittatore più cool del mondo". (Mec)