Tunisia: partito Tahya Tounes smentisce mandato d’arresto per ex premier Chahed

- Il partito liberale tunisino Tahya Tounes ha smentito la notizia relativa all’emissione di un mandato di arresto contro il leader del partito ed ex primo ministro tunisino Youssef Chahed. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Mosaique Fm”. “Quanto circola sui social network in merito a Youssef Chahed è infondato”, ha fatto sapere il partito, sottolineando che l'ex premier non si trova affatto al di fuori del Paese.(Tut)