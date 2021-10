Speciale energia: Berlinghieri (Pd), trovare strategie comuni su salute, sviluppo e transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Siamo in una fase, in cui, dopo aver dimostrato di essere resiliente, l'Unione europea deve dimostrare di avere la capacità di continuare a fare scelte coraggiose dotandosi di tutti gli strumenti necessari per realizzare gli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti. Il prossimo Consiglio europeo dovrà affrontare i temi che riguardano la gestione della salute, strategie per lo sviluppo economico e infrastrutturale, strumenti necessari per preparare il futuro da protagonisti". Lo ha detto in Aula la deputata del Partito democratico, Marina Berlinghieri, che ha aggiunto: "Non possiamo più ragionare a compartimenti stagni: se raggiungiamo gli obiettivi delle transizioni ecologica e digitale, contemporaneamente miglioreremo la salute e la qualità della vita dei cittadini europei. L'Europa ha dunque bisogno di dotarsi di strumenti e di strategie comuni su ciascuno di questi obiettivi, perché insieme siamo più forti. Sul piano della salute, un approccio comune è necessario sia per la gestione di future emergenze, sia per la necessità di tener conto delle forti interconnessioni tra salute umana, animale e ambientale. Oltre all'emergenza bisogna affrontare subito i problemi strutturali del mercato dell'energia, che è troppo frammentato e non abbastanza interconnesso".