Speciale energia: Amendola, approccio congiunto a stoccaggio è "passaggio cruciale"

- Un approccio congiunto europeo allo stoccaggio di energia “è un passaggio cruciale” ed “è tempo di organizzarsi”. Lo ha detto Enzo Amendola, sottosegretario alla presidente del Consiglio con delega agli Affari europei, a “24 Mattino”. “La Commissione Ue ha presentato il 13 ottobre un progetto con varie misure, fra cui anche quelle che abbiamo messo in campo in Italia per calmierare i prezzi delle bollette”, ha spiegato Amendola. Quella di un approccio congiunto allo stoccaggio, secondo il sottosegretario, “è una proposta saggia: se l’Europa fa economia di scala riesce a rispondere a tutte le contingenze. Credo che sia la strada necessaria. Abbiamo deciso di investire tutti sulla transizione green, digitale, semiconduttori e materie prime: l’elenco di acquisti che faremo insieme nei prossimi anni è enorme. D’altronde, con il Next Generation Eu e i vaccini è saltato il tabù secondo cui ognuno si può contrapporre da solo alle turbolenze globali. Lo dobbiamo fare tutti assieme”, ha detto il sottosegretario. (Res)