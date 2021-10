Regno Unito: omicidio Amess, il 25enne Ali Harbi Ali è stato ufficialmente incriminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ali Harbi Ali è stato ufficialmente incriminato per l'uccisione del parlamentare David Amess, avvenuta durante una visita dei suoi elettori nella cittadina di Leigh-on-Sea venerdì scorso. Come ha riferito l'emittente "Bbc", il 25enne era stato arrestato poche ore dopo l'attacco, sospettato di aver accoltellato il politico più volte. Ali, che proviene da una famiglia di origini somale e il cui padre è un ex consulente del primo ministro somalo, rimarrà in custodia in attesa di comparire davanti ai magistrati. (Rel)