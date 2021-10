Forza Nuova: De Petris (Leu), chiesto scioglimento, no a false notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le versioni che circolano sulla richiesta di scioglimento di Forza nuova votata ieri dall'Aula del Senato sono false e fuorvianti, vere e proprie fake news. Non c'è stato nessun passo indietro. Non ci siamo piegati a nessun compromesso. Volevamo chiedere che Forza Nuova, organizzazione fascista la cui stessa esistenza rappresenta una violazione della legge e della Costituzione, venisse sciolta. Esattamente questo abbiamo messo ai voti e chiede ora ufficialmente l'aula del Senato". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris. "E' altrettanto falso sostenere che l'ordine del giorno votato sia meno impegnativo di una mozione. I due strumenti hanno esattamente lo stesso peso ed è stato adoperato l'ordine del giorno solo perché così si deve fare quando vengono unificate diverse mozioni, come è successo ieri - prosegue la capogruppo di Leu -. Queste false informazioni messe in circolazione hanno un obiettivo preciso: fingere che la posizione del Senato sia ambigua o debole. Non è così. La richiesta dell'aula è chiarissima e netta: Forza Nuova deve essere sciolta perché viola la legge Scelba e la XII disposizione della Costituzione", conclude la presidente De Petris. (com)