Imprese: Massagli (Aiwa) a "Nova", puntare su welfare aziendale, porta benefici a lavoratori e spinge i consumi

- Il welfare aziendale "oggi è l'unica forma di erogazione che il datore di lavoro può dare al dipendente" che non ha per definizione cuneo fiscale. Lo ha spiegato ad "Agenzia Nova" il presidente dell'Associazione italiana per il welfare aziendale (Aiwa), Emmanuele Massagli. In relazione al Documento programmatico di Bilancio (Dpb), "leggevo oggi un'intervista" del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, "che suggerisce di tagliare il costo del lavoro, immaginando delle contribuzioni più basse. Il punto è questo: è indubbio - ha sottolineato Massagli - che tagliare il costo del lavoro potrebbe incentivare maggiore occupazione, però il costo del lavoro deve essere tagliato nella componente che va allo Stato, cioè delle tasse, non tanto dei contributi". Il presidente dell'Aiwa ha infatti ricordato che questi ultimi "costruiscono il futuro pensionistico della persona. Se pensiamo ai giovani di oggi, che hanno carriere discontinue, il taglio dei contributi lo si pagherebbe più avanti in termini di minori pensioni". Ecco perché, ha aggiunto, "rispetto a questo dibattito, faccio notare che il welfare aziendale oggi è l'unica forma di erogazione che il datore di lavoro può dare al dipendente, che non è considerata reddito da lavoro, e che quindi non ha cuneo fiscale". (segue) (Rin)