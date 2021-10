Cooperazione: Sereni, fondamentale garantire diritto di accesso all'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi cinque anni la Cooperazione italiana ha impegnato circa 250 milioni di euro per garantire acqua e servizi igienico-sanitari a diversi Paesi, soprattutto in Africa. Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, intervenendo oggi al simposio internazionale "Fostering a New Culture of Water for People, Planet and Prosperity", promosso dalla "Water Academy for Sustainable and Responsible Development". "L'accesso all'acqua potabile - ha spiegato Sereni - è fondamentale in contesti di emergenza. Per questo la Cooperazione italiana contribuisce a finanziare iniziative realizzate dalle principali organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile italiana. Senza il pieno raggiungimento del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, il godimento di qualsiasi altro diritto è difficilmente possibile. In molti Paesi, ragazze e donne sono gravemente colpite dalla mancanza di accesso ad acqua e servizi igienici adeguati per ragioni economiche, sociali e culturali. L'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è fondamentale per consentire alle donne di esercitare pienamente i propri diritti e per ottenere la piena partecipazione alla vita pubblica e al processo decisionale", ha detto la viceministra. (segue) (Res)