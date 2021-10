Cooperazione: Sereni, fondamentale garantire diritto di accesso all'acqua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'acqua, ha proseguito Sereni, "svolge dunque un ruolo strategico da non sottovalutare e perciò va tenuta in considerazione come fattore importante nell'agenda internazionale, soprattutto ora, durante la ripresa dalla pandemia. A questo proposito, il nostro convinto sostegno al World Water Assessment Program dell'Unesco dimostra quanto sia forte l'impegno dell'Italia in tutte le questioni e le sfide riguardanti le risorse idriche. E per questo ribadiamo la candidatura del nostro Paese a ospitare il decimo World Water Forum, che si terrà nel 2024. Questo evento - ha concluso Sereni - rappresenta un'occasione cruciale per l'Italia, nonché un riconoscimento dei passi compiuti finora per innalzare il livello internazionale di consapevolezza su tutte le problematiche legate all'acqua". (Res)