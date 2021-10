Roma: uomo travolto da metro a Giulio Agricola, vittima colta da malore cade su rotaie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata una tragedia del tutto accidentale quella che si è consumata ieri pomeriggio nella stazione della Metro A Giulio Agricola di Roma. La vittima è un 50enne nato in Germania ma da anni residente a Roma. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno accertato che l'uomo è stato colto da un malore mentre era sulla banchina e si è accasciato finendo per cadere sulle rotaie proprio mentre sopraggiungeva il treno. Per lui non c'è stato nulla da fare. Per recuperare il corpo è stato necessario che i vigili del fuoco sollevassero il locomotore. Nessun dubbio sulla dinamica dell'accaduto. Le immagini registrate dalle telecamere hanno confermato le testimonianze rese da chi era sul posto.(Rer)