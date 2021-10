Speciale energia: Audax Renovables ottiene autorizzazione per tre impianti fotovoltaici a Toledo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica spagnola Audax Renovables ha ottenuto dall'Ufficio Provinciale per lo Sviluppo Sostenibile di Toledo l'autorizzazione per l'avvio degli impianti fotovoltaici La Zarzuela I, II, III e IV di Escalonilla (Toledo), con una capacità totale di 20 Mwp. Lo riferisce l'agenzia stampa "Europa Press". Audax Renovables ha informato in un comunicato che inizierà ad immettere energia nella rete elettrica immediatamente. (Spm)