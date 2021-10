Speciale energia: Bp firma accordo decennale su forniture di gas con la cinese Shenzhen Gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica britannica Bp ha firmato un accordo di vendita e acquisto con Shenzhen Sino-Benny, una controllata della società cinese Shenzhen Gas Group, per delle forniture gas naturale della durata di dieci anni a partire dal 2023. È quanto si legge in una nota di Bp, secondo cui, in base all'accordo, la società fornirà a Shenzhen Sino-Benny sino a 300 mila tonnellate all'anno di gasdotto. Il gas sarà fornito attraverso il terminale di ricezione del gas naturale liquefatto (Gnl) di Guangdong Dapeng Lng Company a Shenzhen, dove Bp detiene la capacità di rigassificazione. La compagnia energetica ha anche affermato che il carburante sarà indicizzato ai prezzi internazionali del Gnl. La società ha un accordo simile con Foran Energy Group, con sede nel Guangdong, per la fornitura di gasdotto dallo stesso terminale con forniture a partire dal 2021. (Rel)