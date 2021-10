Speciale energia: Germania-Russia, Lambsdorff (Fdp), autorizzazione Nord Stream 2 non è questione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorizzazione della Germania all'entrata in funzione del gasdotto Nord Stream 2, che collega il Paese alla Russia attraverso il Mar Baltico, non è una questione politica. È quanto dichiarato da Alexander Graf Lambsdorff, deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. In questo modo, Graf Lambsdorff ha replicato ad Annalena Baerbock, copresidente dei Verdi con Robert Habeck, secondo cui la Germania non dovrebbe concedere l'autorizzazione all'entrata in funzione del Nord Stream 2. Per la leader degli ecologisti, infatti, il gasdotto violerebbe la normativa dell'Ue in materia di energia. Per il deputato della Fdp, l'Agenzia federale delle reti (Bnetza), responsabile dell'approvazione del Nord Stream 2, è “indipendente” e sul tema “si è vincolati dalla legge”. Graf Lambsdorff ha, infine, evidenziato di non volere che la questione sia “influenzata dalla politica”. (Geb)