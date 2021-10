Speciale energia: A2a acquisisce il 30 per cento della F.lli Omini e cresce nell'economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A2a – tramite la controllata A2a Ambiente - ha siglato l’accordo per l’acquisizione di una partecipazione del 30 per cento di F.lli Omini SpA, società specializzata in demolizioni, finalizzata alla creazione di una collaborazione per le attività di decommissioning degli impianti industriali. In linea con il piano strategico di A2a, la gestione della fase finale del ciclo di vita degli asset industriali è, infatti, un’attività ispirata ai principi di economia circolare, al recupero di materia e alla valorizzazione delle risorse. La partnership consentirà un’efficace dismissione degli impianti industriali a beneficio dei territori, e contribuirà ad eliminare gli impatti negativi sull’ambiente. F.lli Omini è azienda leader nella demolizione di siti civili e industriali (in ambito chimico, petrolchimico, energetico e nucleare). Con un fatturato di circa 20 milioni di euro l’anno, dotata di un’ampia gamma di certificazioni, la società è qualificata alla partecipazione di importanti gare nei comparti ad alta tecnologia. Di particolare importanza sono due progetti eseguiti negli ultimi anni da F.lli Omini: la demolizione del relitto Concordia e, in qualità di capofila di un pool di aziende altamente specializzate, la progettazione e demolizione del Ponte Morandi - attività che, per tempi ed esecuzione, resterà un punto di riferimento a livello internazionale per tutto il settore. (Com)