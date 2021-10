Speciale energia: Ue-Africa, Sassoli, promuovere sviluppo di partnership e reti tra Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre ripensare al rapporto dell'Ue con l'Africa e, al tempo stesso, lavorare concretamente allo sviluppo di partnership che uniscano le piccole e medie imprese di entrambi i continenti. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo oggi all’Eu-African Sme Summit. "Le sfide che attendono l'Europa e l'Africa sono molteplici: dalla transizione ecologica ai cambiamenti climatici, che devono essere considerati prioritari per evitare che le conseguenze peggiori ricadano soprattutto sui Paesi in via di sviluppo. Per affrontarle bisogna far crescere gli investimenti nelle infrastrutture digitali e nell'accesso a fonti di energia sostenibile, concentrarci sulla crescita sostenibile e promuovere massicci interventi nella formazione, l'istruzione e la cultura in genere", ha detto Sassoli, il quale ha invitato l'Europa e l'Africa ad assumere questi impegni "ciascuno con le proprie responsabilità", nella consapevolezza che si tratta di "percorsi comuni che la storia e la ragione ci impongono di seguire". (Res)