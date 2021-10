Speciale energia: Spagna, Sanchez incontra Michel per ribadire misure urgenti per elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez si è riunito oggi con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ribadendo l'urgenza che l'Unione europea si accordi su misure comuni per affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia. Sanchez ha incontrato Michel a Bruxelles prima dell'inizio del vertice dei capi di stato e di governo, tra i cui punti principali c'è l'analisi della situazione causata dall'aumento dei prezzi dell'energia, con la Spagna che guida il dibattito per trovare soluzioni. Il governo di Madrid ritiene che non si tratti di una questione nazionale ma europea, e quindi le risposte, oltre a quelle che possono essere date da ogni Stato membro, devono essere anche comuni. Tra le varie misure, la Spagna ha proposto l'acquisto congiunto di gas dopo l'efficacia dimostrata con la compera unitaria dei vaccini contro il coronavirus, oltre alla revisione del sistema di fissazione dei prezzi nel mercato dell'elettricità. Nel corso della giornata, il premier spagnolo si riunirà anche con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (Spm)