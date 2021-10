© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Roberto Gualtieri. La competizione elettorale è stata aspra, ma il nostro impegno per Roma, dai banchi dell'opposizione, sarà ancor più rigoroso ed inflessibile. Non permetteremo nuove stagioni di dilettantismi e improvvisazioni. Il nostro unico interesse è che Roma torni la Capitale che merita di essere". È quanto dichiara il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon. (Com)