Speciale energia: Puglia, Piemontese, tra i primi a indicare strada decarbonizzazione

- "In Puglia siamo stati tra i primi a indicare la strada della decarbonizzazione e, oggi che ha assunto un'importanza strategica nel contesto europeo e nazionale, dobbiamo mettere i nostri uffici in grado di fornire gli strumenti tecnici, economici e finanziari per garantire la gestione della fase di una transizione che inevitabilmente ha riflessi sul lavoro, sulle posizioni di mercato delle nostre imprese ma anche sugli equilibri macroeconomici". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, intervenendo a Brindisi alla tavola rotonda "Trasformazione - verso una ripresa più sostenibile. Pnrr, decarbonizzazione e riconversione industriale", organizzata nel Castello Svevo da Confindustria Brindisi. Piemontese ha spiegato: "Davanti a espressioni dell'imprenditoria effervescenti come il presidente degli industriali brindisini Gabriele Menotti Lippolis e a player impegnati a innovare nel decisivo settore dell'energia, così importante nella storia economica di Brindisi abbiamo il dovere di attrezzare strumenti di pianificazione e programmazione che sappiamo, nei prossimi anni, avranno forti impatti trasversali". (Ren)