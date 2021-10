Sanità: Fontana, al via lavori di adeguamento dell’ospedale di Vizzolo Predabissi/Mi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aria spa ha disposto oggi la consegna delle aree e dei lavori all'appaltatore, convocando anche l'Asst Melegnano e della Martesana. "L'intervento di Vizzolo, oggetto dell'appalto – spiega la vicepresidente e assessore regionale al Welfare, Letizia Moratti – prevede una ristrutturazione e rifunzionalizzazione che daranno un nuovo assetto al complesso ospedaliero, con una completa ristrutturazione delle aree sanitarie. L'obiettivo è rispondere sempre meglio ai bisogni e alla domanda di salute dei cittadini rendendo più facilmente accessibili e funzionali gli ambienti". Il progetto esecutivo prevede infatti una ridistribuzione degli spazi per separare gli ambienti sanitari da quelli a diversa destinazione. Saranno anche ottimizzati i percorsi di pazienti e personale sanitario per una maggior efficienza operativa, trasferendo ai piani più alti gli uffici amministrativi e concentrando le degenze ai livelli inferiori. I lavori si svolgeranno in sei fasi, quanti sono gli edifici ospedalieri di Vizzolo Predabissi. Ogni fase interesserà un unico edificio su più piani. (Com)