Roma: passaggio di consegne tra Raggi e Gualtieri in Campidoglio, nuovo sindaco a lavoro

- Passaggio di consegne tra l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il neosindaco entrante, Roberto Gualtieri. Alle 11:00 in punto Gualtieri è arrivato per la cerimonia di insediamento. Ad attenderlo in piazza decine di fotografi ai quali l'ex ministro ha rivolto un saluto dall'alto delle scale dell'ingresso di via Sisto IV. Poi un confronto privato con Raggi, ma prima la fotografia di rito dal balconcino con affaccio sui Fori Imperiali dell'ufficio del sindaco. I due si sono mostrati prima insieme, poi su insistenza dei cronisti in piazza Gualtieri è uscito nuovamente da solo. Il colloquio tra i due è durato circa un'ora. Al termine Gualtieri e Raggi hanno raggiunto l'emiciclo dell'Aula Giulio Cesare, i due si sono stretti la mano e hanno raccolto l'applauso di alcuni dipendenti e membri dei rispettivi staff presenti alla cerimonia. (segue) (Rer)