Roma: passaggio di consegne tra Raggi e Gualtieri in Campidoglio, nuovo sindaco a lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con grande senso delle istituzioni oggi consegno la città nelle mani del nuovo sindaco, al quale faccio ancora in bocca al lupo per il nuovo lavoro - ha detto Raggi -. Faccio i miei migliori auguri a Roberto Gualtieri, fare il sindaco è un mestiere complesso ma bellissim - ha aggiunto -. A livello umano e politico è una esperienza decisamente piena. Sono stata onorata di guidare la mia città per cinque anni, che è la più bella del mondo". "Ora inizia il lavoro, avremo modo di comunicare, lo farò in consiglio comunale. Ringrazio Virginia Raggi per il lavoro di questi anni, adesso inizia la fase intensa e appassionante. Sono onorato di assumere questo ruolo, a cui dedicherò il mio impegno, la mia passione e la mia energia. Ringrazio la sindaca per avermi accolto, abbiamo parlato e discusso dei dossier più importanti", le prime parole del neosindaco Gualtieri, che oggi rimarrà a Palazzo Senatorio per incontrare dirigenti e figure apicali. (Rer)