Tunisia: incarcerato l’ex ministro e deputato Mahdi ben Gharbia

- L’ex imprenditore e deputato del parlamento tunisino, nonché ex ministro delle Relazioni con gli organi costituzionali, la società civile e le organizzazioni per i diritti umani; Mahdi ben Gharbia, è stato incarcerato nell’istituto al Masaadin, vicino Sousse. Lo ha riferito il portavoce ufficiale del tribunale di Sousse, Moez al Yousfi, ai microfoni dell’emittente radiofonica tunisina "Jawhara Fm". La procura del tribunale aveva già emanato un mandato di custodia cautelare per Gharbia e un suo collaboratore, entrambi accusati di corruzione e frode finanziaria. Al Yousfi, ha dichiarato che le accuse riguardano le attività di due società di spedizioni e consulenze, entrambe di proprietà di Gharbia. A destare i sospetti sono state delle transazioni poco chiare effettuate con mezzi illegali. (Tut)