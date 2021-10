Forza nuova: Fiano, false ricostruzioni giornalistiche su ammorbidimento Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Emanuele Fiano ha smentito le ricostruzioni giornalistiche, definite "false", su un presunto ammorbidimento del Partito democratico sulla questione relativa allo scioglimento di Forza nuova. L'esponente del Pd è intervenuto nell'Aula della Camera per presentare la mozione del centrosinistra concernente appunto iniziative volte a dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista, in seguito all'assalto il 9 ottobre scorso da parte di Forza nuova alla sede della Cgil, a Roma. (Rin)