Sociale: Zingaretti incontra Uici Roma per giornata nazionale del cane guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della XVI Giornata nazionale del cane guida, ha incontrato, nella sede della Giunta regionale, l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti della sezione territoriale di Roma. In mattinata l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, sezione territoriale di Roma, ha organizzato una passeggiata a piedi con soci Uici e cani guida a Roma con partenza dalla zona Garbatella. Nata nel 2006, la Giornata nazionale del cane guida ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza di un amico a quattro zampe che permette a chi ne ha bisogno di avere autonomia e indipendenza. Una iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare tutti i cittadini per favorire la conoscenza, l’accoglienza e l’inclusione delle persone non vedenti e dei loro accompagnatori a quattro zampe, sensibilizzando sulle difficoltà che quotidianamente i disabili visivi devono affrontare e sull’importanza che rivestono i cani guida i quali, fra barriere architettoniche e culturali, svolgono il proprio compito da veri professionisti, diventando gli occhi del proprio conduttore. (segue) (Com)