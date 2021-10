Sociale: Zingaretti incontra Uici Roma per giornata nazionale del cane guida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa iniziativa rappresenta un momento importante di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su un tema molto importante e che riguarda numerose persone che vivono nel nostro territorio. I cani guida sono uno strumento fondamentale per la vita degli ipovedenti e dei ciechi. Le Istituzioni devono farsi portavoce delle esigenze dei più fragili e noi come Regione Lazio lavoriamo ogni giorno per non lasciare indietro nessuno e far capire ai cittadini che non sono soli ma possono contare su una Istituzione che li sostiene e li mette al centro della propria azione”, ha commentato in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Oggi siamo insieme alla Regione Lazio per promuovere e far conoscere l’importanza del cane guida, un amico meraviglioso per la mobilità di un non vedente”, ha aggiunto il presidente dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – sezione Territoriale di Roma Onlus Aps, Giuliano Frittelli. (segue) (Com)