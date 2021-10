Sociale: Zingaretti incontra Uici Roma per giornata nazionale del cane guida (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante comunemente si ritenga che la coppia conduttore-cane guida abbia un suo fascino, nella realtà quotidiana si verificano ancora episodi di discriminazione. Accade talvolta che il cane guida non venga accettato nei luoghi pubblici nonostante vi sia una legge che tutela questo diritto impedendo in questo modo l’accesso anche alla persona con disabilità visiva che si avvale di un cane guida per la sua autonomia. Esiste, a tal proposito, la legge n. 34 del 1974 modificata nel 2006 dalla legge n. 60 attraverso la quale viene sancito che il cane guida, che rappresenta insieme al bastone bianco un ausilio fondamentale per la mobilità e l’autonomia della persona con disabilità visiva, possa entrare in qualunque mezzo di trasporto ed esercizio aperto al pubblico. È infatti prevista una sanzione pecuniaria per chi non rispetta questa legge ostacolandone l’ingresso. (segue) (Com)