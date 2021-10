Sociale: Zingaretti incontra Uici Roma per giornata nazionale del cane guida (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti è la maggiore associazione italiana impegnata nella rappresentanza e tutela gli interessi morali e materiali dei quasi 2 milioni di persone cieche o ipovedenti del nostro territorio (360.000 ciechi e oltre 1,5 milioni di ipovedenti). L’Uici, tramite i suoi numerosi strumenti operativi, persegue lo scopo della piena integrazione sociale e lavorativa dei non vedenti nella società, presentando numerosi servizi orientati a tal fine. In Italia si contano circa 360.000 ciechi assoluti e oltre 1.500.000 persone con deficit visivi gravissimi, mentre nel mondo sono 235 milioni gli ipovedenti, il 4 per cento della popolazione, di cui 35 milioni di ciechi assoluti (dati Oms). Il presidente dell’Uici di Roma Giuliano Frittelli ha commentato: "Ringrazio il presidente Nicola Zingaretti che ha accettato di celebrare insieme a noi la XVI Giornata Nazionale del Cane Guida. Questa ricorrenza da 16 anni, ci dona l’occasione di ringraziare i nostri amici a quattro zampe che ci sono a fianco ogni giorno in tutte le situazioni di vita quotidiana e favoriscono la nostra mobilità autonoma. Per questo, in occasione di questa giornata, ogni anno, l’Uici di Roma organizza una passeggiata nella città di Roma al fine di sensibilizzare le istituzioni e la cittadinanza tutta sull’importanza del ruolo del Cane guida” (Com)