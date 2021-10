Roma: Cgil, in marcia per i diritti umani al settimo Memorial Stefano Cucchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dopo 12 anni, una battaglia di giustizia e verità portata avanti con determinazione dalla famiglia, un processo ora a una fase cruciale e delicata, quella che dovrà dimostrare alte responsabilità sui depistaggi dell'inchiesta, ricordare Stefano è quanto mai fondamentale e attuale: democrazia e giustizia si fondano sul rispetto e la garanzia dei diritti umani, tutti". Lo si legge in una nota di Cgil Roma. La Cgil di Roma e Lazio, con le categorie Fiom e Fp, "aderiscono anche quest'anno -si legge nella nota- all'evento che, nei giorni della sua scomparsa, muove l'intera società civile che nel tempo si è stretta attorno alla famiglia Cucchi all'insegna della solidarietà e dell'umanità, facendo di Stefano simbolo di lotta a ogni violenza e sopruso. Il settimo Memorial Stefano Cucchi, nel doppio appuntamento di venerdi 22 e sabato 23 ottobre, quest'anno declina il rispetto dei diritti umani, sanciti dalla Costituzione, in ogni accezione: dall'accoglienza al welfare, dal contrasto alla violenza sulle donne al diritto alla salute, dalla lotta a povertà e emarginazioni, al diritto a un lavoro e a una vita dignitosi, in una staffetta che simbolicamente toccherà i luoghi della vita di Stefano".